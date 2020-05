Fornøyelsesparkene venter i spenning på avgjørelse fra helsemyndighetene

Nå er fornøyelsesparkene hardt rammet av en forskrift om smitteverntiltak i forbindelse med koronavirusutbruddet som krever at de holder stengt.

I tiden etter at forskriften ble innført har de fem største parkene i Norge, som er Tusenfryd, Dyreparken, Kongeparken, Sommarland i Bø og Hunderfossen Eventyrpark, jobbet med å lage en nasjonal standard for parkene.

– Vi mener at våre parker kan bli trygge med tilstrekkelige tiltak. Vi har blant annet store utendørsarealer og god kontroll på antall gjester sammenlignet med for eksempel Vigelandsparken og Karl Johan, sier direktør Hogne Høstmælingen i Hunderfossen Eventyrpark til NTB.

Vil ha svar fra myndighetene

De fem største parkene har i en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om en avklaring innen 1. mai om de kan åpne, forutsatt at de oppfyller en ny bransjestandard for smittevern.

Snart begynner høysesongen for parkene. I Hunderfossen Eventyrpark planlegges det for åpning 21. mai, selv om det grønne lyset fra helsemyndighetene ennå har uteblitt.

Høstmælingen sier at de vil iverksette en rekke tiltak for å hindre smitte i parken. Blant tiltakene som vurderes, er at hver familie skal ha sin egen vogn i enkelte attraksjoner, at gjestene bes unngå kollektivtransport, at det er nøye vask- og rengjøringsrutiner, ekstra håndvaskstasjoner, og at folk med høy risiko for alvorlig sykdom bes holde seg hjemme.

Andre tiltak som er på blokka, er digitalisering av billetter, parkkart, billettkontroll, samt eventuelt køreguleringen i parken, slik at kundene kan «booke» turer med ulike attraksjoner på et bestemt tidspunkt.

Har holdt åpent

En annen som er spent på hva helsemyndighetene vil bestemme, er administrerende direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken i Kristiansand.

I dialog med smittevernoverlegen i Kristiansand har parken holdt åpent med et svært begrenset tilbud i hele koronaperioden, slik de pleier på denne tiden av året. Men Aamot skulle gjerne visst mer om hvordan sommeren blir.

– Trykket her starter rundt skoleslutt. Skal vi være klar til det, må vi ha tid til å forberede åpning og trykke på knappen i god tid før det. Vi trenger å kunne planlegge, sier han til NTB.

Dyreparken håper å kunne åpne hele parken og ser på tiltak som volumbegrensning, utvidede åpningstider, og andre tiltak som kan holde hjulene i gang.

– Ikke et større arrangement

I helgen avblåste kulturminister Abid Raja (V) store deler av den norske kultur- og idrettssommeren da han nedla forbud mot store arrangementer med over 500 deltakere fram til 1. september.

Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) oppfordret nordmenn til å planlegge norgesferie denne sommeren. Men folk må få vite hva som er åpent, mener Aamot i Dyreparken, som er landets største turistattraksjon.

– Vi håper at parkene blir betraktet annerledes enn festivaler. Vi har større områder og bør heller ses på som en bydel eller bysentrum, med et stort geografisk område med spredte attraksjoner, sier han.

Mulig avklaring neste uke

Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår at parkene ønsker å åpne og er utålmodige etter en avklaring.

– Jeg vet også at mange familier planlegger å tilbringe sommeren i Norge, og da er det mange som har lyst til å ha et parkbesøk som en del av sin sommeropplevelse. Jeg håper jo vi skal komme dit at de kan åpne før sommeren, men det er noe Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere på vegne av regjeringen, og så skal vi trekke en konklusjon, sier Høie til NTB.

Han sier en avklaring vil komme enten neste uke eller uken etter i forbindelse med at regjeringen gjør en ny vurdering av dagens smitteverntiltak og hvilke som må videreføres og hvilke som eventuelt kan lempes på.

– Hvis vi kommer til at de skal kunne åpne, vil det være viktig at de likevel klarer å ivareta smittevernhensynet. Det handler om avstand, grupper og hygiene, og det er godt mulig det går an å ivareta det. Det vil være en av vurderingene som må gjøres, sier Høie.

(©NTB)