Thon Hotel gjenåpner åtte hotell

Thon Hotel skriver i en pressemelding at åtte av deres hoteller skal gjenåpnes 20. og 25. mai. Syv av dem er i Oslo, mens ett er i Bergen. Dette innebærer at noen av de ansatte som er permittert, kan komme på jobb igjen.

– Etter en svært utfordrende og tøff tid for norsk reiseliv, er vi nå glad for å kunne gjenåpne syv Thon-hoteller i Oslo og ett i Bergen. Disse har vært midlertidig stengt på grunn av lavt belegg under koronakrisen, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør for Thon Hotels.

Disse hotellene åpner: Hotell som gjenåpner 20. mai: Thon Hotel Rosenkrantz Oslo

Thon Hotel Europa

Thon Hotel Cecil

Thon Hotel Terminus

Thon Hotel Astoria

Thon Hotel Rosenkrantz Bergen Hotell som gjenåpner 25. mai: Thon Hotel Storo

Thon Hotel Oslofjord Franchisehoteller som gjenåpner i mai er: Thon Hotel Baronen (4. mai)

Thon Hotel Storgata (18. mai) Thon Hotel Andrikken (25. mai)

Thon Hotel Narvik (25. mai)

Hotellkjeden har hatt noen hoteller åpne for de som har behov gjennom coronakrisen, mens andre har vært stengt. Totalt har Thon Hotell over 10.000 rom fordelt på 73 hoteller i Norge. Thorvaldsen lover at selskapet vil ta smittereglene på alvor. Han håper nå at norske turister vil gjøre opp for noe av tapet for utenlandske turister.

– Norske turister vil ikke kunne erstatte belegget vi hadde før koronakrisen, men vil bidra til å hjelpe reiselivsnæringen i Norge som er den bransjen som er hardest rammet. Hotellovernattinger er også positivt for nærliggende lokale aktører og kan bidra til at norsk økonomi kan bli litt bedre i en krevende tid. Mer enn 175.000 personer er sysselsatt innen norsk reiselivsvirksomhet og vi håper at denne bransjen gradvis vil kunne komme tilbake, sier Thorvaldsen.