Petter Stordalen har ti milliarder i gjeld

– Jeg har en uke som jeg helst ikke vil ha igjen. Jeg svetter om natten og sover dårlig. Det som skjer er at jeg ser inn i et svært svart hull av alt det som så bra ut, forteller Stordalen på NRKs program Lindmo, som sendes fredag kveld.

Stordalen rammes hardt av coronakrisen. De strenge tiltakene mot viruset gjør at økonomien i stor grad har stoppet opp. Det gjelder definitivt også reiselivsbransjen.

Tidligere har Dagens Industri skrevet at Stordalens heleide Nordic Choice Hotels, deleide Nordic Leisure Travel Group og Stureplansgruppen taper 250 millioner kroner i måneden. Stordalen har anslått at han tapte 450 millioner kroner i april.

Stor gjeld

Som eier av Choice-hotellene, deleier i Ving og som aksjonær i Hurtigruten har han en gjeld på ti milliarder, skriver NRK.

– Sittende her, akkurat nå, skulle jeg gjerne vært uten gjeld, men du bygger ikke et selskap eller sånn virksomhet uten at du også låner penger i banken.



Store deler av hans ansatte er nå permitterte.

Han sier dagens situasjon vil prege han resten av livet. Den normalt sett sprudlende lederen sier han har solgt mye av det som kan selges, men at dette ikke løsner mye.

Håper å unngå depresjon

Stordalen er ikke bekymret bare for sine egne selskap og hans situasjon. Han er også bekymret for samfunnet i fremtiden.

– Den situasjonen vi er i nå, det er ikke én konkurs, det er tusener av konkurser. Vi har bare sett begynnelsen på det nå. Arbeidsledigheten stiger, jeg ser ikke inn i noe jeg tror blir en mild resesjon. Jeg ser inn i noe vi håper å unngå, en depresjon. For det må vi for enhver pris unngå.



Kapital anslo at Stordalen hadde en nettoformue på 26 milliarder kroner i 2019.