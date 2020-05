Det internasjonale pengefondet (IMF) spår nå et BNP-fall i Hellas på 10 prosent i 2020. Arbeidsledigheten spås å stige til 22,3 prosent, skriver CNBC.

– Vi forventet den beste sommersesongen noen sinne, bedre enn fjorårets rekordtall. Så, det er bare viruset, sier en 34 år gammel greker, som jobber innen turismen, til nettstedet.

Etter at Hellas i 2010 måtte ha finansiell hjelp, har landets økonomi sakte men sikkert tatt seg opp igjen. BNP vokste 1,9 prosent i fjor. Arbeidsledigheten stod stille på 17,3 prosent, langt under nivået fra 2013 på 27,5 prosent.

– Turisme og reiselivsbransjen står for 21 prosent av den greske økonomien. På grunn av pandemien er Hellas for tiden stengt for turisme fra både EU og land utenfor EU.. Truende er derfor en skarp resesjon for den gjeldstyngede greske økonomien, samt massiv ledighet i turisme- og servicesektoren, sier senioranalytiker i DuckerFrontier, Athanasia Kokkinogeni, til CNBC.