Carnival planlegger for drift allerede i sommer

I en melding mandag, skriver cruisegiganten Carnival at de kansellerer alle reiser i Nord-Amerika fra og med 27. juni til slutten av juli. Likevel ber selskapet kunder og reisebyråer om å planlegge for reiser fra og med 1. august.

Støtter tiltak

Det er totalt åtte skip i Nord-Amerika som planlegges for drift. Carnival påpeker at alle andre skip ikke vil være i drift i august.

«Vi er forpliktet til å støtte all innsats for folkehelsen for å håndtere corona-pandemien. Vi tar en målrettet tilnærming, og vil fokusere tjenesten på et utvalg antall hjemmeporter», skriver selskapet i meldingen.

Cruisesektoren er en av bransjene som har blitt hardest rammet etter utbruddet av coronaviruset. For å sikre seg likviditet gjennom krisen, gikk Carnival nylig gjennom en refinansiering.

Refinansiering

Selskapet hentet inn 6 milliarder i friske penger. 1,25 milliarder dollar var i ny egenkapital og 4,75 milliarder i obligasjonslån.

Hittil i år har aksjen kollapset 72,2 prosent, mens den er opp 38,3 prosent den siste måneden. Mandag stiger aksjen 1,4 prosent, etter å ha vært ned 8,4 prosent på det meste.