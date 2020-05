Goldman Sachs: Etterspørselen etter drivstoff fra luftfart kommer aldri tilbake

«Pandemien vil ha en varig effekt på hvordan daglig business gjøres over hele verden, og etterspørselen etter drivstoff til fly kommer kanskje aldri tilbake» , det fremgår av Jeff Currie, Goldmans sjefs råvareanalytiker ifølge CNBC.

Tre sektorer

Helsekrisen har ført til et etterspørselssjokk i energimarkedene, og reiselivssektoren står nesten helt stille. Jeff Currie peker i hovedsak på tre sektorer som har forårsaket etterpørselssjokket. Etterspørselen fra dagligdagse transportmidler som bil og buss, etterspørsel fra industri og etterspørsel fra luftfart. De to førstnevnte tror Currie at vil komme tilbake til gamle nivåer, men om etterspørselen fra luftfart gjør comeback er ellers tvilsomt.

Mindre behov for reising

Av årsaker til hvorfor etterspørselen kanskje ikke kommer tilbake i luftfart peker Currie på at virksomheter over hele verden har skjønt at visse møter og business godt kan gjøres digitalt. Dermed kan selskaper både kutte kostnader og spare tid og miljø ved og heller ta i bruk videokonferanse. Videre legger Currie til at Goldmans base case scenario tilsier at etterspørselen vil falle med omlag to til tre millioner daglige fat kun som konsekvens av overnevnte faktor.

Tror ikke på normalisering før 2022

Storbanken estimerer at oljeetterspørselen samlet for 2020 vil ligge på 94 millioner daglige fat, ned fra 100 millioner daglige fat i 2019. Etterspørselen vil så ta seg opp til 99 millioner daglige fat i 2021 før de vil overstige 100 millioner daglige fat i løpet av 2022.