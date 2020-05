EU vil forlenge reiserestriksjoner

EU-kommisjonen foreslår at reiserestriksjoner for ikke-essensiell reise til Schenghen-området utvides med 30 dager til 15. juni.

Det viser dokumenter sett av Reuters onsdag.

EU-kommisjonen har videre satt retningslinjer for å tillate gjenopptakelse av turisme, slik at man kan være i stand til å bo på hotell, spise på restauranter eller dra til strender trygt de kommende månedene til tross for koronaviruset, ifølge TDN Direkt.

Ifølge dokumentet ønsker EU også at EU-regjeringene vil legge opp til personlige hensyn som besøk av familie som bor i andre land i EU.