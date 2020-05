​Icehotel går inn i samarbeid med Stordalens Nordic Hotels & Resort

Icehotel går inn som medlemshotell i hotellgruppen Nordic Hotels & Resorts, som består av utvalgte hotell i Norden, går det frem av en melding.

Frem til nå har NHR hatt 38 frittstående hotell i sin portefølje og destinasjonen 16 mil nord for Polarsirkelen er det siste tilskuddet.

– Jeg elsker alt Icehotel står for. Det er den mest ekstreme typen av entreprenørskap. De har lykkes med kunststykket å virkeliggjøre en idé som for mange ville blitt sett på som håpløs galskap, sier Nordic Hotels & Resorts grunnlegger Petter Stordalen.

– Ikke bare har de skapt arbeidsplasser, de har også blitt et av nord Europas mest interessante reisemål. Jeg er utrolig glad over samarbeidet vi nå går inn i. Sammen skal vi jobbe for at enda flere oppdager Jukkasjärvi og hotellet, sier Stordalen.

Gründer Yngve Bergqvist åpnet verdens første og største Icehotel i 1989. 30 år senere tiltrekker hotellet rundt 70.000 besøkende hvert år fra hele verden.

– Gjennom de 30 siste årene har vi blitt et symbol for Sverige i mange sammenhenger. Vi ser nå frem til at flere nordiske og svenske besøkende skal få oppleve det arktiske lyset, den krystallklare isen og kunstverkene, sier han.