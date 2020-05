Tidligere norskeid cruiserederi tåler 18 måneder uten reiser

Det tidligere norskeide cruiserederiet, Norwegian Cruise Line, kom med tall for 1. kvartal torsdag.

Negativt resultat

Selskapet fikk et negativt resultat på 1,88 milliarder dollar i kvartalet, noe som tilsvarer et tap på 8,80 dollar per aksje. Det er en kraftig nedgang fra fjorårets 0,54 dollar.

Justerer man resultatet for en nedskrivning på 1,6 milliarder dollar, ble resultat per aksje minus 0,99 dollar. Ifølge Marketwatch var det ventet et negativt resultat på 0,28 dollar per aksje.

Inntektene falt med 11,2 prosent til 1,2 milliarder dollar i kvartalet. Samtidig peker selskapet på at kostnadene økte med 20,3 prosent, hovedsakelig drevet av kostnader forbundet med kanselleringer av cruise-reiser

Hentet inn ny kapital

For cruiseselskapene har likviditet vært den øverste prioritet. Norwegian Cruise Line styrket likviditeten gjennom å hente 2,4 milliarder dollar i friske penger.

Selskapet peker på at de er i en posisjon der de kan håndtere 18 måneder uten noen reiser. Likevel skriver de at coronaviruset har satt dem i en usikker posisjon.

«Utbruddet av coronaviruset har hatt en betydelig innvirkning på selskapets økonomiske posisjon og resultater. Hvis den midlertidige suspensjonen av reiser blir utvidet ytterligere, vil selskapets likviditet og økonomiske posisjon sannsynligvis fortsette å bli betydelig påvirket», skriver selskapet i rapporten.

Hittil i år har aksjen stupt 82 prosent, mens den stiger 2,3 prosent torsdag.