Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august

UDs reiseråd opprettholdes altså til 20. august.

Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden, og innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Endringene som kommer i dag, vil hele tiden vurderes mot smittesituasjonen, sier Solberg.

Norden

Justisminister Monica Mæland (H) deltok fredag i et møte med sine nordiske kollegaer om grenseåpning fredag. Ministrene skal møtes på nytt om to uker.

I møtet informerte alle landene informerte om sitt eget arbeid for å begrense smitten av covid-19. På agendaen stod også en eventuell avvikling av begrensningene på fritidsreiser mellom de nordiske landene.

– Vi vil fortsette dialogen for å se på mulighetene for å åpne opp for trafikk mellom de nordiske landene ytterligere, og var enige om å fortsette dialogen med et nytt møte om to uker, sier justisministeren i en pressemelding.

Hun opplyser at møtet var nyttig, og at det er viktig med dialog mellom de nordiske landene i en situasjon som dette.

Smittetall stiger

Smittetallet R har steget fra 0,46 til 0,72, viser nye beregninger fra FHI. Tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre.

Fredag publiserte Folkehelseinstituttet det såkalte R-tallet for første gang siden 9. mai. Da lå det på 0,46.

I FHIs nye rapport kommer det fram at reproduksjonstallet (R-tallet) etter 20. april har økt til 0,72. Det var denne dagen barnehagene åpnet etter at koronakrisen var et faktum. Uken etter ble skolene åpnet for elever fra 1. til 4. trinn.

Ved å beregne smittetallet kan FHI og helsemyndighetene regne seg fram til hvor mange som kommer til å trenge sykehusbehandling også framover i tid.

(©NTB)