Norske charterselskaper innstiller alle reiser i sommer

Mandag melder de to reiseselskapene på egne nettsider at de har bestemt seg for å kansellere alle reiser til og med 20. august.

Fredag kom Utenriksdepartementets (UD) oppdaterte reiseråd, der alle reiser som ikke er strengt nødvendige ble frarådet.

Ving og Apollo melder at de på grunn av usikkerheten rundt nye reiseråd til Norden og Europa har bestemt at de vil kansellere alle charterturer, selv om det kan bli åpnet for reiser ut av Norge før 20. august.

«På den måten vil våre kunder ha en mulighet til å planlegge andre feriereiser i sommer, samtidig som vi i Ving kan legge planer for nye, fantastiske reiser til høsten og vinteren.», skriver Ving på sine nettsider.

– Skaper uforutsigbarhet

Leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv synes det er uheldig at UDs reiseråd skaper for lite forutsigbarhet for norske reiseselskaper.

– Dette er en direkte konsekvens av den uforutsigbarheten selskapene nå står overfor som følge av regjeringens nye reiseråd. Reiserådene gir så stor uforutsigbarhet at mange nå ser at det blir umulig for dem å gjøre noe annet enn å innstille alt. Dette synes vi er utrolig synd, for internasjonalt reiseliv trenger å komme i gang, sier Bergmål til E24.

Hun mener de tidsubestemte reiserådene UD opererte med før oppdateringen 15. mai var enklere å jobbe med.

– Vi mener det burde bli gitt reiseråd som ga bedre forutsigbarhet, eller at man holdt seg til et tidsubestemt reiseråd hvor man åpner opp land for land så fort det er mulig å gjøre på en forsvarlig måte. Det var enklere å forholde seg til enn de nye rådene, sier Bergmål til E24.