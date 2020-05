Royal Caribbean Cruises med resultatkollaps i 1. kvartal

Royal Caribbean Cruises kom ut med tall for 1. kvartal onsdag. Selv om resultatet ble en katastrofe, er selskapet optimistiske til fremtiden.

Resultatkollaps

Selskapet fikk et negativt resultat per aksje på 6,91 dollar, mot 1,19 dollar i pluss året før.

Det justerte resultat per aksje kom inn på minus 1,48 dollar, ned fra 1,31 dollar i pluss året før. Ifølge FactSet-konsensus var det ventet et tap per aksje på 0,34 dollar.

Cruisegiganten hadde en omsetning på 2,03 milliarder, en nedgang på 17 prosent fra fjoråret. Det var ifølge konsensus ventet omsetning på 2,06 milliarder dollar.

Kutter i investeringer

Selskapet vil kutte investeringene med 4,4 milliarder totalt for 2020 og 2021.

«Vi har tatt raske og betydelige tiltak for å styrke vår økonomiske stilling ved å redusere drifts- og kapitalutgiftene betydelig og utnytte vår sterke balanse for å skaffe ytterligere kapital», sa Jason T. Liberty, finansdirektør i Royal Caribbean Cruises.

Selger reiser til høyere pris

Selskapet peker på at bookinger for 2020 har falt drastisk, men at bookinger i 2021 ligger på tilsvarende nivå. Imidlertid er prisene på bestilte reiser noe høyere enn i fjor.

Aksjen faller 3,3 prosent til 40,8 dollar onsdag. Hittil i år har aksjen stupt 69,5 prosent, mens den er opp 19,9 prosent den siste måneden.