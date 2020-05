Emirates innfører nye sikkerhetstiltak

I tråd med gjenåpningen har flyselskapet innført nye sikkerhets- og hygienetiltak for medarbeidere og passasjerer.

– Vi har innført tiltak i alle ledd av reisen for å sikre at reisende og ansatte er trygge. Risikoen for å bli smittet på et fly er allerede veldig lav, men vi sparer ikke på kreftene når vi går gjennom og tilpasser alle deler av reisen, fra innsjekk til ankomst på destinasjonen, sier driftssjef i Emirates, Adel Al Redha, i en melding.

På flygninger til Dubai, og ved innsjekk på Dubai International Airport, får Emirates-passasjerer et gratis hygienesett. Settet består av masker, hansker, antibakterielle våtservietter og hånddesinfisering. Bruk av maske er påbudt på alle Emirates-flyvninger, og på Dubai International Airport er det påbudt med både hansker og maske for alle reisende og ansatte.

På flyplassen i Dubai er det installert termiske skannere som registrerer kroppstemperaturen til alle passasjerer og ansatte. For å hjelpe reisende med å opprettholde nødvendig avstand ved innsjekk, passkontroll, ombordstigning og i transfer-området er gulvet tydelig merket.