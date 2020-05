Børsfest for reiseoperatører etter Spania-nyheter

Europeiske reiseaksjer spratt opp tirsdag formiddag etter at Spania annonserte at de ville begynne å ta imot turister igjen fra 1. juli.

Tui er opp nesten 36 prosent på London-børsen. Den tyske reiselivsoperatøren annonserte mandag at de hadde planer om å gjenoppta flyvninger i slutten av juni, og ble belønnet med en børsoppgang på 12 prosent. Før de fortsatte ferden oppover tirsdag etter gode nyheter fra Spania.

International Consolidated Airlines Group, som eier Iberia, startet dagen med å fyke opp 20 prosent. Og selv om aksjen har gått noe tilbake etter den, er den fortsatt opp nesten 18 prosent klokken 13 tirsdag.

InterContinental Hotels, som eier over 5.600 hoteller i over 100 land, er også opp med over 10 prosent etter at London-børsen åpnet tirsdag.