Norwegian Holidays inngår hotellsamarbeid

Norwegian Holidays lanserer pakkereiser til en rekke destinasjoner i Norge i samarbeid med Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels og Thon Hotels, melder selskapet i en pressemelding torsdag.

Det vil si at reiseklare nordmenn kan sikre fly og hotell i en pakke, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

– Vi har jobbet på spreng med å sette sammen attraktive pakker sammen med våre samarbeidspartnere, og vi ser fram til å tilby reiselystne nordmenn et produkt som vil gjøre norgesferien mer innholdsrik, enklere og rimeligere. Muligheten til å booke både flybillett, hotellovernatting og leiebil i ett får man ikke andre steder, sier Eivind W. Christiansen, leder for Norwegian Holidays.

Godt utvalg

Norwegian Holidays samarbeid med de tre største hotellkjedene i Norge legger til rette for et solid hotellutvalg.

– Vi ønsker å bidra til å styrke reiselivet i Norge og håper dette samarbeidet vil føre til at flere velger norgesferie i år, sier Asle Prestegard, fungerende adm. direktør i Scandic Hotels.

– Dette er en tid for samarbeid og fellesskap både i samfunnet og i reiselivsbransjen. Vi ser utrolig frem til sommeren etter den tøffe våren, sier Torgeir Silseth, adm. direktør i Nordic Choice Hotels.

Visit Norway samarbeid

Norwegian Holidays har også inngått et samarbeid med Visit Norway.

– Vi er glade for at reiselivsbransjen kommer sammen og får til et felles krafttak i en vanskelig tid. Hele næringen er under hardt press, og derfor er det oppløftende å se at det fører til nye måter å samarbeide på, som også kommer kundene til gode, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Visit Norway.

Norwegian Holidays har også et samarbeid med FINN reise hvor pakkereisene vil bli tilgjengelige.