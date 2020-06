Åpner for reiser til og fra Danmark fra 15. juni

Norge og Danmark er enige om å gjenåpne for reiser mellom de to landene. Det betyr at innreisekarantene og innreiserestriksjoner fjernes, og det blir gjort unntak for Danmark fra Utenriksdepartementets globale reiseråd.

- Jeg er glad for at det nå blir mulig å gjenåpne for reiser mellom Norge og Danmark. Det er bra for næringsliv og arbeidsplasser i begge land. Dette er et første skritt på veien til en gradvis og kontrollert heving av reiserestriksjonene. Samtidig vil helsemyndighetene følge med på effektene for å holde smittenivået lavt i Norge, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

Endringene trer i kraft 15. juni.

Det ligger noen sentrale prinsipper til grunn for gjenåpningen mot Danmark. Den rammen og de prinsippene norske myndigheter har blitt enige med Danmark om, vil også brukes i dialogen med de andre nordiske landene.

Dette er de sentrale prinsippene for gjenåpning:

Det må oppnås enighet mellom smittevernmyndighetene om kriterier for å identifisere regioner med spesielt høyt smittetrykk.

Smittevernmyndighetene i land med slike regioner oppfordrer innbyggerne i disse områdene om å ikke besøke andre nordiske land. Det legges til grunn at de andre landene vil be sine borgere ikke besøke slike områder.

Alle reisende må drive selvmonitorering og isolere seg ved covid-19-relevante symptomer og teste seg.

Norge innfører ikke særkilte regler for danske turister i Norge.

Regjeringen vil komme tilbake med informasjon om reiser til øvrige nordiske land innen 15. juni, og reiser til nærliggende europeiske land innen 20. juli.