Røkenes Gård sliter i coronakrisen

HARSTAD: – Vi er en liten bedrift som vanligvis omsetter for 5 til 6 millioner kroner i året, nå er vi heldige hvis vi klarer 2 millioner i år. Jeg tror også det er litt optimistisk, sier driver Kristian Kulseng.

Han er den tiende generasjonen som driver det som har vært et gjestehus og handelssted siden 1673, nå driver Røkenes Gård først og fremst med golf, servering og selskap som bryllup og konfirmasjoner. Alt er avlyst eller utsatt på grunn av coronakrisen.

– I mai og juni skulle det ha vært full fart her, det er høysesong for oss. Bestillingene har vært helt fraværende. Alt av bryllup i sommer er avlyst og de utenlandske gruppene kommer ikke. Dette blir et skikkelig drittår for oss, sukker Kulseng.

Vanligvis er Røkenes et naturlig stoppested for kjente personer fra inn- og utland. Her har de servert alt fra kongelige til den siste statslederen i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov og hans kone.

INGEN TIL BORDS: Det er vanligvis høysesong for bryllup og andre selskap på Røkenes Gård, men nå er det få til bords hos driver Kristian Kulseng. Foto: Håkon Løtveit

RØKENES GÅRD Ble grunnlagt i 1350, ble gjestehus og handelssted i 1673.

Omsetter for 5-6 millioner kroner ved normal drift.

Kristian Kulseng er 10. generasjon og driver familiebedriften. Far Sverre Kulseng er fortsatt aktiv i driften.

Røkenes Gård driver idag restaurant, café, selskapslokaler, konferanse, seminar, bryllup og overnatting.

Det ble våren 2020 startet utgravinger på gården etter funn som mulig stammer fra jernalderen. Foto: Røkenes Gård

Funn fra jernalderen

Og en ulykke kommer sjelden alene, da Røkenes Gård skulle gjøre gravearbeid nylig, med tanke på drenering, så ble det funnet gjenstander som kan stamme fra jernalderen. Selvfølgelig ikke en ulykke for alle som er opptatt av arkeologi, men for familiebedriften har det blitt en ekstra utfordring.

– Disse gravearbeidene har vært litt krevende og preget av dårlig kommunikasjon, vi vet ikke helt hva som skjer videre, sier far Sverre Kulseng.

Og nettopp å planlegge veien videre er vanskelig når Røkenes Gård ikke vet hvor mange som kommer til å besøke dem.

– Turisme har jo vært veldig viktig oss, nå vet vi ikke helt hvordan vi skal bemanne i sommer. Vi må nok kaste oss litt rundt. Men det som er sikkert er at nordmenn ikke vil erstatte all overnattingen som utenlandske turister sto for. Halvparten av vår omsetning er fra tilreisende, sier Kristian Kulseng.

Røkenes Gård driver vanligvis en rekke konferanser og seminarer og samarbeider med hotellene i Harstad og omegn.

FUNN FRA JERNALDEREN? På ubestemt tid skal det drives arkeologiske utgravinger på Røkenes gård, etter funn som kan stamme fra Jernalderen. Foto: Håkon Løtveit

Håper på mange nordmenn

Selv om 2020 for Røkenes Gård, som så mange andre i reiselivsnæringen, er et ødelagt år omsetningsmessig, håper de nå først å fremst på å komme seg gjennom.

– Vi håper og tror vi skal komme oss gjennom dette, også med milliontap. Vi ser jo at mange nå blir oppfordret til å reise til Nord-Norge.

– Tror du det blir mange fra Sør-Norge som tar turen?

– Ja, dette kan være en øyeåpner for mange. Jeg tror mange tenker at Nord-Norge er eksotisk og lurer på hva i all verden som gjør at folk bor her oppe, kanskje på tide å sjekke ut, sier Kulseng.

Intervjuet ble gjort før Norge og Danmark vedtok å ta imot hverandres landsmenn fra 15. juni.