Har fått inn 25 mill. på sommersalget

Petter Stordalens Nordic Choice rykket ut med sommertilbud til hotellglade nordmenn og svensker:

For 25.000 kroner kan to personer bo så mye de vil på deres hoteller mellom 19. juni og 16. august - eller kjøp et klippekort på ti overnattinger for 8.000 kroner.

– Vi har solgt veldig bra av våre sommerpakker. De fleste kjøper pakken som er ti overnattinger for 8000 kr, skriver administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth i en epost til DN.

Ifølge Silseth har de to hotellpakkene solgt for omtrent 25 millioner kroner, hvor 90 prosent av dette skal være tidagerstilbudet, men det tilsvarer ikke en «normal hverdag» for Nordic Choice.

– Det vi vet er at det kommer svært få gjester fra resten av verden denne sommeren, så vi vil ikke komme i nærheten av normalt belegg på hotellene våre selv med mange flere nordmenn som ferierer i eget land, skriver Silseth til DN.