Tyskland vil åpne grensene til flere land fra 15. juni

Tirsdag uttalte Heiko Maas, utenriksminister i Tyskland, at landet diskuterte en resolusjon for å mykne opp grensene.

Onsdag opplyser Maas at Tyskland vil oppheve reiseforbudet mot medlemslandene i EU, i tillegg til Storbritannia, Island, Norge, Liechtenstein og Sveits, fra 15. juni, melder Reuters.

Det er imidlertidig en hake, som på nåværende tidspunkt gjelder for Norge.

Oppmykningen i reiseforbudet forutsetter at landene ikke har innreiseforbud, som Norge har, eller at de er i "lockdown".

I tillegg til Norge, er også Spania ekskludert enn så lenge i påvente av at parlamentet kommer med tydligere retningslinjer rundt innreiseforbudet.

Utenriksministeren oppfordrer derimot ikke til reise.

– Åpning av grenser er ikke en invitasjon til å reise, og vi ønsker å gjøre det klart at reiserådene fortsatt gjelder og kan motvirke reiser. For eksempel gjelder dette for Storbritannia siden det er en 14-dagers karantene for alle de som kommer dit, sa Maas.

– Vi vil fortsette å gjøre tiltak for å åpne forsvarlig avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, fortsatte han.

Maas la også til at nye advarsler kan bli gitt hvis et land registrerer mer enn 50 nylig smittede per 100.000 i løpet av syv dager.