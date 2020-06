– Folk bestiller neste års sommerferie ett år i forkant

TIDLIG UTE: Langt flere bestiller sommerferien sin rekordtidlig. Hellas vil ta imot turister igjen denne sommeren. Her fra en strand på Kreta.

Pakkereiseselskapene Ving, Apollo og TUI har innstilt alle reiser frem mot 20. august for kunder i Norge, i tråd med reiserådene til Utenriksdepartementet. Selskapet Apollo er et av dem som nå merker enorm pågang for neste sommer.

– Hos Apollo har vi en femdobling i antall bestillinger for sommeren 2021 – som jo er helt fantastisk. Samtidig skal det sies at vi i år åpnet for salget av neste års sommerreiser tidligere enn vi gjorde i fjor, så dette har naturligvis noe å si på tallene, sier presseansvarlig Beatriz Rivera.

Mens Apollo sakte har åpnet flere og flere reisemål fra månedskiftet april/mai ventet TUI til forrige uke, som er på samme tid som ifjor. Selskapet har dobbelt så mange bestillinger.

– Den første dagen var det en økning i bestillinger på 118 prosent og dette har holdt seg. Også til vinteren ser vi en dobling i bestillinger sammenlignet med 2019, sier adm. direktør i TUI Norden, Jessica Enbacka

– Hvor uvanlig er det?

– Det er veldig uvanlig, vanligvis starter bookinger til sommeren først i desember eller januar. Dette viser at kundene vil ut å reise igjen og vil sikre seg reisen tidlig, sier hun.

Og folk bestiller til de gamle klassikerne som Kreta, Rhodos og Kypros om sommeren, og Gran Canaria, Tenerife og Lanzarote om vinteren.

For Ving er ikke utviklingen den samme.

– Vi selger jevnt med reiser for høst,vinter og neste sommer, men vi kan ikke snakke om noen dobling. Når UD kommer med oppdaterte reiseråd, vil det nok ta seg opp betraktelig, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff.

– Ekstremt krevende

Reiseselskapet TUI har som andre i reiselivsnæringen tapt enorme summer i coronakrisen. I første kvartal, hvor coronakrisen først begynte å ramme medio mars, endte TUI med et underskudd på nærmere 8 milliarder kroner og selskapet har varslet at de må kutte og/eller stanse ansettelsen av 8.000 personer. I Norden har ingen fått varsel om oppsigelse ennå. Når det gjelder Ving har blant annet den svenske bransjeforeningen SRF vært bekymret for om selskapet vil overleve konkurransen fremover.

– Det har vært en stor jobb å håndtere den nåværende situasjonen. For hele bransjen er den ekstremt krevende, men å være en del av verdens største reisekonsern i en slik situasjon er jo en fordel, sier Enbacka.

Varsler høyere priser

For reiselivsnæringen har coronakrisen vært brutal og TUI utelukker ikke et prishopp både som følge av lavere tilbud, økende etterspørsel og store kostnader.

– Det kan absolutt bli et annet prisbilde. Vi ser en økning i etterspørselen, og på grunn av kostnadssituasjonen kan det også bli høyere priser. Men det er for tidlig å si, det kommer an på utviklingen videre, sier Enbacka.

Tross milliardtap mener Enbacka at TUI vil stå seg greit gjennom krisen.

– Jeg ser jo også på dette som en fantastisk mulighet til å fortsette og fremskynde den digitale utviklingen som kundene nå stadig etterspør. Hele vår organisasjon har vært på hold, men vi har vært raske i å redusere vår kostnadsbase til et nivå vi kan håndtere i en lengre periode, sier Enbacka.

–I første kvartal hadde TUI et underskudd på over 740 millioner euro, hvordan blir 2020 som sådan?

– Coronakrisen kommer uten tvil til å påvirke årsresultatet stort. Hvor mye kommer an på hvordan utviklingen blir fremover. Vi ser at flere land åpner opp og hvis vi kan komme i gang før, så er vi forberedt på å kaste oss rundt, sier hun.

– Flere år til normalsituasjon

Men selv om enkelte land har åpnet opp for turisme, og langt flere bestiller ferie frem i tid, så er det en lang vei til noe som kan kalles en normalsituasjon, sier direktøren.

– Det vil ta flere år å komme tilbake til normalen og det samme volumet. Også får man håpe det kan gå fortere, sier Enbacka.

– Hvordan ser dere for dere konkurransesituasjonen når dette er over? Det er spådd at flere vil gå over ende?

– Jeg tror absolutt det vil bli utvikling og bevegelse i markedet. Vi kommer til å stå sterkt, men jeg håper bransjen som sådan også er sterk og er drevet av konkurranse.