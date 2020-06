Disse reiser først etter pandemien

REISEFEBER: Det er folk under 40 år man forventer at vil reise først. Og helst til trygge, kjente destinasjoner.

REISEFEBER: Det er folk under 40 år man forventer at vil reise først. Og helst til trygge, kjente destinasjoner. Foto: Dreamstime

Nå som coronarestriksjonene letter vil flere og flere fly. Avinor slapp passasjertall i dag som viste at det var 85 prosent færre som fløy i uke 23 i år enn i fjor. Det er likevel en stor forbedring fra midten av april hvor nedgangen var over 95 prosent.

En ny undersøkelse gjort av Sentimantel, et selskap som gir råd til turist- og flyselskaper, har pekt ut hvilke typer reisende som mest sannsynlig vil reise til utlandet først. Funnene pekte på tre hovedgrupper som hadde de demografiske egenskapene, motivasjonene og ”psykologiske egenskapene” til å reise internasjonalt før alle andre, skriver cnbc.

Den unge profesjonelle

Unge bedriftsansatte som er mellom 20 til 40 år, og som ikke regnes som en utsatt gruppe for coronaviruset, forventes å reise først. Denne gruppen består stort sett av menn, og det er sannsynlig at de først og fremst er enslige uten barn, da ansatte med familier vil være mindre tilbøyelige til å reise på grunn av den potensielle risikoen for å utsette dem for smitte.

Personer som faller inn i denne gruppen kan fort ha en mellomlederstilling, og vil se på tiden etter pandemien som en mulighet til å demonstrere sine fordeler, heter det i rapporten fra Sentimantel.

Det forventes at de reiser til trygge steder, hvor de påviste smittetallene er lave, som for eksempel København og Oslo.

Småbarnsfamilien

Familier med små barn som leter etter en pause etter å ha vært hjemmeværende litt for lenge. De er mellom 25 og 40 år, og selv om de har et behov og ønske om å være borte lenge, vil antagelig ukeslange sommerferier erstattes av korte utflukter til helgen til nære destinasjoner som er kjent for familien.

Noe av kjennetegnene til småbarnsfamiliene er at de liker å reise over landegrensene i geografisk nærhet. For eksempel vil det si for nordmenn til Sverige, Danmark og Finland.

I tillegg til å reise til kjente steder, er det større sannsynlighet at denne gruppen vil reise uten flere familiemedlemmer eller venner. Og ifølge CNBC er det forventet at denne gruppen vil bli lokket med rabatter og bo på mellomklassehoteller, eller feriere i litt mer landlige områder. Overnattingssteder i nærheten av friluftsparker og natur forventes å ha en fremtredende rolle i familieplanene.

UTEN BEKYMRINGER: Backpackere forventes å reise ut på nye eventyr så snart som mulig. Foto: Dreamstime

Backpackeren

I aldersgruppen mellom 18 og 28, og forventes å reise utenlands så snart som mulig. I likhet med unge bedriftsansatte, er ryggsekkturister unge, single og sannsynligvis menn.

I likhet med fagpersoner er de motivert for å reise av grunner som er knyttet til arbeid – eller mangel på det. Ifølge undersøkelsen er det mer sannsynlig at backpackere venter ut perioden med langvarig arbeidsledighet, eller tar permisjon fra 3 til 12 måneder, for å reise.

De forventes å reise over lengre perioder enn de to andre gruppene, og bo på billige eller sterkt rabatterte hoteller og herberger.