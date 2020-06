Norges eldste turoperatør er konkurs

Espnes, Norges eldste norskeide turoperatør ifølge selskapet, skriver på deres nettside at selskapet er konkurs.

«Det er med uendelig tristhet at vi nå må takke for oss og stenge døren. Børa ble for tung å bære», skriver selskapet på deres nettside.

Selv om Espnes ikke nevner en spesiell grunn til konkursen, er det trolig corona-pandemien som veltet selskapet. Likevel har Espnes hatt et akkumulert årsresultat på minus 1,7 millioner kroner siden 2015. I tillegg har turoperatøren også opplevd fallende omsetning over flere år.

«I snart 60 år har vi åpnet døren til verden for reiseglade nordmenn. Vi startet med språkreiser og charterturer til Jersey. I dag spenner vårt repertoar over flere kontinenter, med spisskompetanse på Karibien og Sør-Amerika», forklarer selskapet.

Sør-Amerika, kontinentet Espnes har spesialisert seg på, har i det siste sett en rask vekst i nye smittetilfeller.