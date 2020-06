Forlenger seilenekt for cruiseselskapene

Cruise Lines International Association (CLIA) kunngjorde fredag at cruiseselskaper ikke får lov å seile fra amerikanske havner før 15. september, skriver Marketwatch. Bakgrunnen for avgjørelsen er coronaviruset.



USA er landet i verden med mest smittetilfeller. Totalt har det blitt bekreftet over 2,3 millioner tilfeller, mens 121.999 mistet livet til viruset.

Opprinnelig skulle den nåværende ordren om å ikke seile utløpe 24. juli.

«Det blir stadig tydeligere at man trenger mer tid for å for å la cruiseselskapene seile i USA», skrev CLIA ifølge Marketwatch.

Nyheten førte til at cruiseselskapene, som er en del av assosiasjonen, falt på Wall Street fredag. Carnival-aksjen falt 5,3 prosent, mens Royal Caribbean Cruises stupte 6,9 prosent og Norwegian Cruise Line Holdings hadde en nedgang på 5,6 prosent.