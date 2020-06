NASA-avtale sender børsrakett rett til værs

Virgin Galactic, eid av Richard Branson, signerte i dag en kontrakt med NASA.

Avtalen sier at Virgin Galactic skal utvikle et «private orbital astronaut readiness program», som i all hovedsak handler om å kommersialisere romturisme og sende privatpersoner ut på turer ut i verdensrommet.

En billett på en av «romskipene», som ser ut et rutefly på steroider, ligger på 250.000 dollar, eller 2,4 millioner norske kroner etter dagens kurs. Skal du ha sengeplass på International Space Station (ISS) må du ut med 35.000 dollar ekstra.

Slik ser et av Virgin Galactics romskip ut. Foto: Virgin Galactic

Avtalen sender aksjen rett opp – eller til det ytre rom om du vil – 12 prosent opp til 16,80 dollar. Branson solgte tidligere aksjer i Virgin Galactic for 5 milliarder kroner, men nå ser det altså ut til at romsatsningen er tilbake igjen.

Unik opplevelse

I pressemeldingen sier Virgin Galactic at første steg er å finne villige kandidater som kan være interesserte i å kjøpe private astronautoppdrag ut til ISS.

Samarbeidet med ISS og å koordinere ressurser skal være et vesentlig punkt i kontrakten.

«Neste generasjons romfarere er interessert i en variasjon av opplevelser i rommet. Ved å bygge på vår kommersielle romfartsopplevelse tror vi at vi kan tilby en unik opplevelse», heter det i pressemeldingen.

OPP: Chartet viser utviklingen i Virgin Galactic-aksjen siden børsnoteringen i oktober i fjor. Den markante toppen midt i chartet kom like før coronakrisen slo inn for fullt. Foto: Skjermdump / Infront

Privat og forskning

NASA ser større etterspørsel for å bruke ISS til forskning og tekniske undersøkelser, i tillegg til internasjonale samarbeid. Kommersialiseringen av romfart «vil både kunne brukes til romturisme, men også myndighets-tillatte forskningsoppdrag», nevner NASA.

Det er Virgin Galactic som skal stå for opplæringen av privatpersonene som kjøper romturer, og selskapet har allerede laget et program for opplæring kalt «Future Astronaut Readiness-program».

– Vi er meget spente på å inngå en avtale med NASA. Den vil gjøre det mulig til å bruke platformen vår og dele den med både NASA og andre selskaper som driver med romfart, sier George Whitesides, adm. direktør i Virgin Galactic.