Cruiseskip fra utlandet får seile langs norskekysten

ÅPNER FOR UTELNDNINGENE: Næringsminister Iselin Nybø (V) Foto: Iván Kverme

– Jeg er glad for at utenlandske cruiseturister kan få oppleve norskekysten i sommer. Endringen vi nå gjør, betyr at Hurtigruten og andre rederier kan frakte passasjerer fra utlandet til kysten vår, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun understreker at dette er et ledd i en forsiktig og gradvis åpning av næringsaktivitet.

Skipene kan ikke gå til havn eller sette i land mannskap eller passasjerer. Det åpnes imidlertid for at de kan arrangere aktiviteter på vannet med skipets eget utstyr – som for eksempel kajakkpadling.

Ordningen gjelder i første omgang fram til 20. juli. Rederiene som ønsker å ta med seg utenlandske cruiseturister, må søke og få godkjent planer for smittevern før de får tillatelse.

– Det er viktig at det følges strenge smittetiltak om bord. Cruiseskipene er vant til å håndtere meget strenge krav til hygiene og smittekontroll. Og selv om passasjerene ikke kan gå i land, tror jeg dette vil gi turistene gode opplevelser og styrke Norge som reisemål, sier næringsministeren.