Petter Stordalens hotellkjede varsler nedbemanning

Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice, sendte et brev til Arbeids- og sosialdepartementet, ifølge Dagens Næringsliv.

I brevet ønsker hotellkjeden et møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen for å diskutere om permitteringsordningen kan forlenges til 52 uker.

Selv om Nordic Choice får mulighet til å møte Isaksen den 31. august, mener hotellkjeden at det er for sent.

«Jeg ønsker å poengtere at vi nå dessverre tvinges til å igangsette en større nedbemanningsprosess med start 1. august ettersom regjeringen har valgt å ikke utvide permitteringsordningen,» skriver Karin Sjögren, HR-sjef i hotellkjeden ifølge DN.

Sjefen i Nordic Choice, Torgeir Silseth, forklarer til avisen at det kan dreie seg om omtrent 1.000 oppsigelser.