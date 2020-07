Reiselivsbransjen positiv til at Tyskland anses som trygt

På pressekonferansen sa helseminister Bent Høie (H) at Tyskland vurdert etter helsemyndighetenes kriterier nå er «grønt», mens for eksempel Portugal er «rødt» og Spania er usikkert.

En mulig tysk åpning er en gledelig nyhet for norsk reiseliv siden tyske gjester står for én million overnattinger i Norge om sommeren.

– NHO Reiseliv har etterlyst tydelige og forutsigbare reiseråd for land med lav smittesituasjon, og vi er glade for at regjeringen nå sier tydelig ifra om at flere reisende er velkomne til Norge, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

(©NTB)