– Vi tar 14 dager av gangen, men ser lyset i enden av tunnelen på grunn av utviklingen den siste tiden. Refusjoner fra halve mars, hele april, mai og juni og videre har tært på egenkapitalen, forteller hun.

Ifølge årsberetningen har selskapet en egenkapital og kortsiktig gjeld på henholdsvis 10 og 62 millioner kroner. Dette tilsier en egenkapitalandel på 13,8 prosent i forkant av coronakrisen.

Reisegiganten Kilroy har fått hard medfart under coronakrisen. Med utvidede reiserestriksjoner på Kilroy-gruppens reisemål, har gruppen fått et blytungt 2020. Kundene har fått refundert reisene sine, og utsetter utenlandsferien til krisen er over.

Nei til Bondi Beach: Reisemål som Sydney er utenfor rekkevidde for Kilroys kunder. Foto: NTB Scanpix

– Ingen hadde sett for seg dette. Alle markeder og destinasjoner vi leverer tjenester i har reiseforbud. Arbeidet er derfor krevende. Vi har et sterkt morselskap i ryggen. Og håper på positive tall for 2021, sier daglig leder Flavia Forster i Kilroy Norway AS.

Reiseforbudet utenfor Europa gjelder. Ettersom dette er den største inntektskilden vår, er det krevende Flavia Foster, Kilroy

Svakt 2019

I årsregnskapet poengteres coronakrisen som «en vesentlig usikkerhet i selskapets videre drift». Dette poengteres med færre bestillinger innen reisenæringen.

– Vi er ikke fornøyd med tallene fra 2019. Vi har sett en liten nedgang i trafikken i antall bestillinger fra 2018, og ser potensialet i å vokse mer igjen når verden og omgivelsene forhåpentligvis normaliserer seg utover 2021, forklarer Forster.

Kilroy Norway AS (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 318,4 294 Driftresultater 2,7 1,2 Resultat før skatt 3,3 1,6 Årsresultat 2,6 1,2 100 prosent eid av Kilroy International AS

Reiseselskapet gikk i 2019 med et overskudd på 2,6 millioner kroner. Det kan virke som en normalisering av bedriften, etter sterkere tall i 2017, etterfulgt av et svakere resultat for 2018.

Coronakrisen

I kontrast til svakere resultater de to siste årene etterfulgt av coronakrisen, ser Forster positivt på fremtidsutsiktene til bedriften.

– Vi ser positivt på mulighetene for overlevelse. Nedskjæringer i konsernets bemanning med oppsigelser i Norge i form av permitteringer og bemanningsstopp, er tiltak vi har benyttet for å motvirke periodens nedgang, utdyper Forster.

– Likevel ser vi at reiseforbudet utenfor Europa gjelder. Ettersom dette er den største inntektskilden vår, er det krevende.