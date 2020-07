Danmark dropper krav om seks overnattinger for norske turister

Det vil ikke lenger være et krav at norske turister skal overnatte seks netter i Danmark for å få lov til å krysse grensen, opplyser Danmarks justisminister Nick Hækkerup onsdag formiddag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Noe av det vi skal gjøre, som vi vil meddele senere i dag, er at Norge går over til å være i grenselandsmodellen. Det vil si at seksdagersregelen ikke lenger vil gjelde for personer bosatt i Norge, sier han.

Det opplyses også at turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, i tillegg til Schleswig-Holstein i Tyskland, også er unntatt fra seksdagerskravet. Turistene fra de svenske områdene må imidlertid kunne fremvise en negativ koronatest som ikke må være mer enn 72 timer gammel.

Ifølge Hækkerup har den danske regjeringen innført kravet om overnatting i seks netter på bakgrunn av et føre-var-prinsipp og for å begrense turismen – spesielt i København.

Han opplyser ikke om nøyaktig tidspunkt for når nordmenn blir unntatt fra kravet, men understreker på generelt grunnlag at målet er å vende tilbake til normale tilstander så snart som mulig.

Den danske regjeringen åpnet i første omgang grensen for Norge, Island og Tyskland fra 15. juni.