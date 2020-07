Nesten alle hurtigruteskip tilbake i drift i september

– Responsen da vi startet seilingene igjen i juni var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etterhvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utenlandske reisende kan reise til og fra Norge.

(©NTB)