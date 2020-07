Hurtigruten: – Ekstremt gode nyheter

TRYGGHETSFØLELSE: For Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam etter UDs nye reiseråd.

TRYGGHETSFØLELSE: For Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam etter UDs nye reiseråd. Foto: NTB scanpix

Fra 15. juli åpnes det for at personer fra en rekke land i Europa får komme karantenefritt til Norge. Samtidig kan nordmenn fritt reise ut til de samme landene.

– Dette er ekstremt gode nyheter etter en krisesommer for norsk reiseliv. At det nå åpnes for gjester fra Tyskland og flere andre europeiske land gjør at flere kan trappe opp virksomheten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han presiserer at dette også skaper en trygghet og forutsigbarhet som er nødvendig for at utenlandske turister skal velge Norge istedenfor andre reisemål utover høsten og vinteren.

At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

– Tyskland er det viktigste enkeltmarkedet for reiselivet i Norge. På en vanlig sommer skaper tyske turister inntekter for om lag 100 millioner kroner hver eneste dag i Norge. For oss i Hurtigruten er rundt 40 prosent av sommergjestene tyske, sier Skjeldam.

