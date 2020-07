– Det har ikke vært et folkekrav å åpne grensen

Ferske tall fra Opinion viser at kun 12 prosent av de spurte som synes at grensene bør åpnes opp for utenlandske turister.

Tallene er hentet fra juli og har falt tre prosent siden junimålingen på 15 prosent.

I tillegg sier 85 prosent at de antar at sommerfeieren kun blir lagt til Norge i år. Tallene har vært svært stabile også de siste dagene.

– Å åpne grensene har ikke vært et folkekrav. Tvert imot. Nå som beslutningen er fattet, blir spørsmålet om hvordan nordmenn stiller seg til dette fremover og om ferieplaner endres, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Uvisst rundt økt risiko for smitte

FHI sa på fredagens pressekonferanse at åpning av grenser medfører økt risiko for import og spredning av smitte.

Likevel sa det europeiske smittevernbyrået (ECDC) nylig at åpning av grenser i Europa så langt har gitt «ubetydelig» importsmitte.

– Nordmenn er glad i utenlandsreiser, og dagens beslutning vil selvsagt medføre mer utenlandsreiser. Samtidig er ferien i full gang for mange, og nordmenn ønsker å unngå å utsette seg selv og andre for fare og nye runder med nedstengninger, sier Clausen.

Utfordrende å følge coronareglene

Videre synes en av fire at det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer.

– Myndighetene sier at nordmenn må sette seg grundig inn i de retningslinjene som gjelder i de landene de er i. Tatt i betraktning at mange synes det er vanskelig nok å forstå og følge norske retningslinjer, taler dette for at det ikke blir lett å følge andre lands regler heller, sier Clausen.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt over 2.000 nordmenn om de synes at det nå bør åpnes opp for at flere utenlandske turister skal kunne besøke Norge. I tillegg er 8.000 nordmenn spurt om de antar at sommerferien kun blir i Norge i år.(©NTB)

Fakta om koronapandemien

* 12.495.228 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

* 559.447 (4,5 prosent) av de registrert smittede er døde.

* 7.290.162 (58 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger.

* Tilstanden for 58.770 personer (1,3 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall:

* USA: 3.250.704 smittet, 136.158 døde

* Brasil: 1.762.263 smittet, 69.316 døde

* Storbritannia: 288.133 smittet, 44.650 døde (det offisielle tallet omfatter kun personer som døde på sykehus og sykehjem etter å ha testet positivt).

* Italia: 242.639 smittet, 34.938 døde

* Mexico: 282.283 smittet, 33.526 døde

* Frankrike: 170.094 smittet, 29.979 døde

* Spania: 300.988 smittet, 28.403 døde

* India: 820.014 smittet, 22.135 døde

* Iran: 252.720 smittet, 12.447 døde

* Peru: 316.448 smittet, 11.314 døde

* Russland: 713.936 smittet, 11.017 døde

* Belgia: 62.357 smittet, 9.781 døde

* Tyskland: 199.332 smittet, 9.126 døde

* Canada: 107.021 smittet, 8.759 døde

* Chile: 309.274 smittet, 6.781 døde

* Nederland: 50.840 smittet, 6.136 døde

* Sverige: 74.898 smittet, 5.526 døde

* Tyrkia: 210.965 smittet, 5.323 døde

* Kina: 83.585 smittet, 4.634 døde

* I Norge er 8.968 smittet (252 døde), i Danmark er 12.946 smittet (609 døde), i Finland er 7.279 smittet (329 døde) og på Island 1.882 smittet (10 døde)

(Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

Disse landene har flest coronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere. Kun land med flere enn 100 registrerte dødsfall er tatt med:

* Belgia – 84

* Storbritannia – 66

* Spania – 61

* Italia – 58

* Sverige – 55

* Frankrike – 46

* USA – 41

* Nederland – 36

* Irland – 35

* Norge havner langt nede på lista med 5, gjennomsnittet i verden er 7.

Kilde: Worldometer, FHI, NTB