Hotellkonsernet Maribel er konkurs

Hotellkjeden Maribel, somd river 50 First- og Moxy-hoteller er konkurs, ifølge DN.

Selskapet skal allerede i vinter ha slitt med store underskudd og vært i brudd med lånebetingelsene. Coronakrisen skal ha vært spikeren i kisten.

– Vi har jobbet iherdig siden i fjor høst for å få til en langsiktig finansiering med våre tre hovedkreditorer Vastint, Host og Marriott. Dessverre kom vi ikke i mål med dette før koronakrisen slo inn, sier Maribel-sjef Pål Mørch, til DN.

Selskapet skal sitte på over 1 milliard kroner i gjeld, og Mørch varsler at kravene kan bli enda flere. Dermed er den største konkursen som følge av coronakrisen et faktum.

Kortsiktig gjeld

Selskapet prøvde frem til fredag å komme til enighet med kreditorene uten å lykkes, dermed går veien til skifteretten. Av de 1,27 milliardene selskapet har i gjeld, skal hele 1,23 være kortsiktig.

– Før coronakrisen hadde vi vel 2200 ansatte hvorav rundt 150 på kontorene våre. Vi forventet en omsetning på tre milliarder kroner i år. På konkurstidspunktet har vi en gjeld på over en milliard kroner til hovedkreditorene Vastint, altså IKEA-systemet, Asmund Haares hotelleierselskap Host og Marriott, sier Mørch til DN.

Som følge av dette taper trolig hotellgründer Asmund Haare selv flere hundre millioner kroner på konkursen, skriver DN.

Maribel-konsernet så dagens lys mot slutten av 2018 da Haare fusjonerte Belvar og First Hotels.