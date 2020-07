Utenlandske turister uteblir fortsatt på norske hoteller

– Vi merker ikke noe rush av bestillinger. Mange i utlandet har nok allerede planlagt ferien en stund tilbake. Jeg tror ikke de utenlandske turistene kommer tilbake før i 2021, sier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels til NTB.

Heller ikke hos Nordic Choice-kjeden merker de stor interesse fra utlandet.

– Vi merker at det er litt økning dag for dag, men det er veldig lave nivåer og ikke noe volum det er verdt å snakke om, sier pressekontakt Geir Økland i Nordic Choice.

Nordmenn til unnsetning

Onsdag ble de norske grensene igjen åpnet opp for europeiske turister. Folk fra blant annet Tyskland, Spania, Nederland, Frankrike og Italia kan nå komme hit uten å måtte gå i karantene. Vanligvis står disse landene for en stor andel av turismen fra utlandet, men i år glimrer de fortsatt med sitt fravær i bookingsystemene til hotellene.

I stedet har nordmenn på «koronaferie» i eget land klart å demme opp for noe av bortfallet av utlendinger.

– Det har vært veldig bra i sommer på mange destinasjoner, spesielt på Sørlandet og langs kysten helt opp til Bodø. Besøket har vært godt i Stavanger, mens det er relativt krevende i Bergen og Oslo, sier Økland.

Noe av den samme tendensen opplever Thon:

– Enkelte steder er det veldig bra, andre steder er det ikke så bra. Vi merker mest nedgang i østlandsområdet og i Innlandet, sier konserndirektøren.

Stengte hoteller

Thon-hotellene har hatt et belegg på landsbasis på rundt 40 prosent i sommer, mens de vanligvis ligger på rundt 80–85 prosent.

Da koronakrisen sto på som verst, var nesten 80 prosent av Thon-hotellene stengt, men nå har stadig flere åpnet igjen. Status nå er at 15 av 75 hoteller er stengt. Hos Choice er rundt 10 av cirka 90 hoteller stengt, mot en god del flere stengte hoteller tidligere i år.

NTB har også vært i kontakt med Scandic-kjeden, men de opplyser at det foreløpig er vanskelig å si noe om pågangen fra utlandet.

Virke: Kontrastfylt

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som organiserer mange uavhengige hoteller og reiselivsbedrifter, sier at inntrykket fra medlemmene er veldig kontrastfylt.

– Noen av hotellene, gjerne de som er små og på klassiske turistmål, gjør det veldig bra. Særlig de som vanligvis også er rettet mot det norske markedet. Andre igjen opplever at det er nesten helt tomt, sier hun.

De hun har snakket med, melder ikke om særlig pågang fra resten av Europa så langt.

– Vi frykter at åpningen har kommet så sent at europeerne har valgt å reise andre steder. Vi vet ikke ennå, men det kan jo henge sammen med at tyskerne, som er den store gruppen, i flere uker har kunnet velge andre reisemål, sier Bergmål.

Spent på konferansehøsten

Hun forteller at mange aktører er bekymret for hvordan høsten og vinteren skal bli. På den tiden lever hotellnæringen i Norge vanligvis i stor grad av jobbreiser og konferanser.

– Det er en utfordring med grensen på 200 personer og enmetersregelen, og vi håper at myndighetene vil se på dette samtidig med at de nå skal revurdere dette regelverket for kultursektoren, sier hun.

Hos Choice-hotellene er de også veldig spent på hvordan konferansehøsten blir.

– Vi trenger en avklaring på regelverket. August er vanligvis en veldig god måned for hotellene fordi man får kombinasjonen av både utenlandske turister, noen norske og også næringslivet som starter opp igjen. Nå sitter alle på hold og vet ikke helt hvordan man kan arrangere kurs og konferanser, sier Økland.

