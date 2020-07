Petter Stordalens Nordic Choice selger hotellpakker, men hotellsjefer med ledige rom lar ikke kundene bruke dem

«Dryss hotellnetter utover sommeren din. 10 netter for 8.000 kr», heter det på nettsiden til Petter Stordalens Nordic Choice Hotels. Tilbudet har fått navnet «My Summer Treat».

«Noen hotell på de mest populære stedene er allerede fullbooket i perioder i sommer, men det finnes fortsatt mange ledige rom på en mengde herlige sommerdestinasjoner», het det videre.

Jeg fikk beskjed om at jeg måtte betale ordinær hotellpris på 1.300 kroner, selv om jeg hadde betalt 8.000 kroner for hotellpakken Nordic Choice-kunde

Choice-kunden som kastet seg på tilbudet, betalte 8.000 kroner og reiste til Quality Hotel Grand i Kristiansund for å bruke én av ti netter der, ble skuffet. Da hadde han allerede sjekket at hotellet hadde åtte slike ledige standardrom.

Betal ekstra eller velg camping

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte betale ordinær hotellpris på 1.300 kroner, selv om jeg hadde betalt 8.000 kroner for hotellpakken, sier Nordic Choice-kunden til Finansavisen.

Han snudde i døren og valgte å overnatte på en lokal campingplass i stedet. Nå går turen til Danmark i håp om å få brukt opp hotellpakken.

At hotellpakken kun gjelder for standardrom står det ingenting om der tilbudet fremlegges for Nordic Choice-kundene. Først når man åpner opp vilkårene ser man at tilbudet ikke omfatter alle ledige rom, slik det fremstår av salgskampanjen.

Men selv ikke i den lille skriften i vilkårene står det noe om at tilbudet kun gjelder et begrenset antall standardrom.

Nordic Choice-kunder har også forsøkt å booke ledig rom på et hotell i Oslo som skal være med på kampanjen. Til tross for at hotellet opplyser å ha ledige rom, er de ikke mulig å booke på kampanjesiden.



Vil ikke selge alle ledige rom

– Vi har ulike typer rom. Tilbudet gjelder standardrom og moderatrom som omfattes av kampanjen, sier kommunikasjonsdirektør Kenneth Hultgren i Nordic Choice Hotels.

– Hvor står det at kampanjen ikke gjelder alle standardrom og moderatrom?

– Det fremgår av informasjonen om kampanjen at gjesten oppfordres til å sjekke tilgjengelighet på kampanjesiden. Der får man informasjon om hvilke rom som er tilgjengelig, sier Hultgren.

Vi har også vår medlemsklubb der man som medlem med høye nivåer har full rett til å bo, og da kan vi ikke selge ut alle rommene våre Kenneth Hultgren, Nordic Choice Hotels

Han sikter ikke til kampanjesiden, men til lenken «Vanlige spørsmål», der hotellkjeden gir svar på hva man gjør hvis ens favoritthotell er fullt. I dette tilfellet var imidlertid ikke hotellet fullt – det var mange ledige rom.

– Hvorfor omfatter ikke tilbudet alle standardrom og moderatrom slik det fremgår av vilkårene?

– Kampanjen omfatter et antall rom, og derfor er det viktig at man sjekker tilgjengelighet før man kjøper hotellpakken, gitt at man er interessert i å bo på et spesielt hotell på et spesielt tidspunkt. Vi har også vår medlemsklubb der man som medlem med høye nivåer har full rett til å bo, og da kan vi ikke selge ut alle rommene våre. De som har kjøpt kortet, har uansett 14 dagers angrerett.

Hver hotellsjef bestemmer

– I sommer har ikke romtilgjengelighet vært et problem. Hotellene har slitt med dårlig belegg. Men noen hoteller på attraktive steder har vært populære, og da har det vært vanskelig å få rom på visse datoer, sier Hultgren.

LEDIGE ROM, STENGT DØR: Quality Hotel Grand i Kristiansund. Foto: Nordic Choice Hotels

– Vi hører om hoteller som har mange ledige standardrom, men som likevel ikke vil la kundene bruke My Summer Treat?

– Det er opp til hvert hotell å velge hvilke rom som skal inngå i tilbudet. Det er ikke noe som styres sentralt.

– Bør ikke dette opplyses bedre om?

– Vi har tydelig informasjon på vår side der det informeres om hvilke romkategorier som kampanjen omfatter, samt at man oppfordres til å sjekke tilgjengelighet før man kjøper kortet, sier Hultgren.

Finansavisen har vært i kontakt med Quality Hotel Grand i Kristiansund, men hotellsjefen kom ikke tilbake med kommentar til Finansavisen.

Hultgren kommer senere tilbake og forteller at alle standardrom skal være tilgjengelige i «My Summer Treat». På spørsmål om hvorfor flere hoteller ikke lar seg booke selv om de har ledige rom, henviser Hultgren til kundeservice.