Regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen

Smittesituasjonen i Spania gjør at nordmenn nå må i karantene når de kommer hjem derfra. Dette gjelder også Andorra.

Det opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Hvis du kommer til Norge fra Spania, etter midnatt, må du i karantene, sier hun.

Nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden.

– Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania, ikke har brutt regelverket, understreker hun.De svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland blir «grønne» soner i regjeringens nye reiseråd.

Det betyr at man kan reise dit uten å måtte i ti dagers karantene ved hjemkomst.

Det er dermed flere svenske regioner enn ventet som åpner. Fra før har regjeringen åpnet for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg. Disse får beholde sin grønne farge, trass i at smittetallet har gått noe opp i to av dem.

De nye reiserådene gjelder fra midnatt.