Analytiker kaster inn håndkleet – nedgraderer seks hotellaksjer

Analytiker Patrick Scholes i Suntrust Robinson Humphrey kaster inn håndkleet og gir opp seks hotellaksjer, ifølge Marketwatch.

Scholes mener hotellselskapene Diamondrock Hospitality, Host Hotels & Resorts, Hyatt Hotels, Ryman Hospitability, Properties og Sunstrone Hotel Investors prises for høyt i forhold til esimatene, som allerede er på et lavt nivå.

Derfor nedgraderer han alle aksjene til selg, fra tidligere hold.

«For tre måneder siden var vi optimistiske og trodde at forretningsreiser ville begynne å hente seg inn igjen i juli. Imidlertid er vi stadig mer bekymret for at optimismen var altfor håpefull, spesielt for forretnings- og gruppesentriske hoteller», skriver Scholes ifølge Marketwatch

Videre forklarer analytikeren at vi snart er i august og at vi enda ikke har sett noe tegn til at det blir bedre.