Catalonia-presidenten refser ungdommen

FÅR KRITIKK: Unge mennesker i Catalonia får refs for å samles.

FÅR KRITIKK: Unge mennesker i Catalonia får refs for å samles. Foto: NTB Scanpix

Spania sliter med å få kontroll på coronaviruset, særlig i Catalonia-området. Både torsdag og fredag ble over 900 nye smittetilfeller påvist i landet. Nattklubber, barer og strender i Nord-Spania har gjeninnført strenge regler blant annet.

I Catalonia får likevel mange festet fra seg gjennom såkalte Botellón (spansk ord for samling på offentlige steder med alkohol), ifølge Reuters.

– Å dra på Botellón viser mangel på solidaritet, sier Quim Torra, president i Catalonia, på en pressekonferanse.

Myndighetene har anbefalt folk om å holde seg hjemme, og kun dra på helt nødvendige reiser.

– Fortsetter vi det sosiale liv på denne måten, er det eneste vi kan gjøre å gjøre situasjonen strengere, sier Torra.

Norge og Storbritannia har de siste dagene innført karantene for folk som har vært i Spania, mens Frankrike og Belgia fraråder reise til Catalonia-området. Det er dårlig nytt for Spanias økonomi, som er avhengig av turisme.

Spanske myndigheter har svart med at det er trygt å reise til landet.

– Vi har de ti mest avgjørende dagene for sommeren i vente. Vi er alle i en kritisk situasjon. Det er i våre hender å sørge for at situasjonen ikke eskalerer, sier Torra.