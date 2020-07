Hotellbransjen i Oslo sliter, mens rommene i Bodø og Kristiansand fylles

Ferske tall fra Benchmarking Alliance viser at snittbelegget så langt i juli er på 56,4 prosent, noe som er en nedgang på 10,9 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Det skriver E24.

I forrige uke var belegget i Kristiansand på 90,3 prosent, noe som er 0,7 prosentpoeng bedre enn Bodø. Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm advarer likevel om at det vil endre seg.

– Når ferien er over, er det slutt på hovedvekten av de norske turistene, og da vil en by som Kristiansand falle kraftig i rombelegg. En del utlendinger kommer dog sannsynligvis også utover i august, så noe ren «turisme» vil det være, for eksempel i Bodø som er nær Lofoten, sier han.

Situasjonen er en helt annen i hovedstaden. Oslo-hotellene klarte kun å fylle 39,6 prosent av rommene i forrige uke. Gjennomsnittet så langt i juli er på rundt 36 prosent, mot 64 prosent fra året før.

– Mangelen på utenlandsturister og arrangement som enten er avlyst eller utsatt, har ført til en laber sommer for Oslo-hotellene. Vi opplever situasjonen som dramatisk. Reiselivet i hovedstaden har en tøff høst og vinter fremfor seg, sier Sonja L. Birch-Olsen i Visit Oslo.

I april var belegget på landsbasis kun 6,9 prosent. Den sentrale årsaken var koronapandemien.

