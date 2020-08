Petter Stordalens Ving Norge fikk et underskudd på én halv milliard i 2019

Den norske delen av Vinggruppen, Ving Norge, merket effektene av Thomas Cook-konkursen på kroppen i 2019.

Selskapet måtte ta nedskrivinger av konsernfordringer på hele 515 millioner kroner, noe som førte til et underskudd på 501 millioner i fjor. I 2018 leverte selskapet til sammenligning et overskudd på 155 millioner.

Thomas Cook var tidligere eier av Vinggruppen, men gikk dundrende konkurs i oktober 2019.

Etter konkursen kjøpte Petter Stordalen 40 prosent av Vinggruppen for 2,4 milliarder kroner gjennom sitt selskap Strawberry Equities.

Det svenske PE-selskapet Altor, og det britiske oppkjøpfondet TDR Capital, var også med på kjøpet av konkursboet med henholdsvis 40 og 20 prosent av selskapet.

Ving Norge (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 3.283 3.420 Driftsresultat 22 160 Resultat før skatt −501 155 Egenkapital −268 123

Covid-19 stoppet alt

Også 2020 har så langt vist seg å bli et utfordrende år for selskapet, og adm. direktør i Ving Norge, Christian Fredrik Grønli, tror det fortsatt vil ta tid før det tar seg opp igjen.

INNTEKTSBORTFALL: Christian Grønli sier at Ving har opplevd et totalt inntektsbortfall som følge av coronapandemien. Foto: Ørn Borgen

– Vi har hatt et totalt inntektsbortfall fra 12. mars, og forventer at dette vil vare frem til begynnelsen av september når vi håper å kunne sette igang med chartertrafikken igjen, sier Grønli, og legger til:

– Dette var ekstra kjedelig ettersom ting så veldig bra ut i fjor høst og vinter da vi lå langt foran det vi hadde budsjettert med. Men dette satte jo da covid-19 en bråstopp for.

Til tross for at den siste tiden har vært svært utfordrende forteller Grønli at han nå begynner å bli mer optimistisk, og at han håper at ting vil begynne å normalisere seg snart.

Han opplyser at Ving ikke har måtte si opp noen ansatte og at de heller ikke har mottatt støttelån fra regjeringen.

Egenkapitalen tapt

Etter det dårlige resultatet for 2019 som følge av de store nedskrivingene var egenkapitalen i selskapet på minus 268 millioner kroner. I mars sprøytet derfor Stordalen og de to PE-fondene inn totalt 413 millioner i Ving Norge for å styrke balansen.

Dette skjedde ved at det ble opprettet en trekkfasilitet hos DNB, som Ving kan bruke ved behov for ytterligere likviditet.

– Hvor mye av disse pengene har dere nå brukt opp som følge av coronapandemien?

– Det ønsker jeg helst ikke å kommentere, svarer Grønli.