Petter Stordalen overtar hotell i Bergen

Stordalens Choice overtar hotellet på Vestlandet fra Maribel-konsernet, mens Adolfsen-brødrene sikres First Hotel Victoria på Hamar, bekrefter bostyrer Egil Hatling til DN.

Halting sier til avisen at han er fornøyd med at bobehandlingen av Maribel-driften er unnagjort.

– Dette betyr at boet har lykkes med den planen som vi la, vi har klart å overføre driften til seriøse aktører på alle hotellene. Vi har sikret at gjestene har hotell og overnatting og at veldig mange arbeidsplasser blir beholdt, sier Hatling.

Nylig solgte Petter Stordalen-kontrollerte Strawberry Forever selger eiendommen som huser Clarion Hotel Amaranten. Kjøper var eiendomsutvikleren NREP. Avtalen beløp seg til 1,5 milliarder svenske kroner og eierskiftet vil formelt finne sted i august.

Stordalens selskaper har blitt hardt rammet av coronakrisen. Hans Strawberry var pr. 12. juli selskapet som hadde fått mest kontantstøtte (131 millioner kroner) som følge av inntektsbortfall.

Ferske tall fra SSB viste fredag at norske hoteller registrerte en nedgang i overnattingene på 56 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Både norske og utenlandske turister uteble.