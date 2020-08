Hurtigruten mister 5 millioner euro

Hurtigruten avlyste mandag planlagte ekspedisjonsseilinger med «Roald Amundsen», «Fridtjof Nansen» og «Spitsbergen» i to måneder, etter utbruddet av coronasmitte på «Roald Amundsen».

De tradisjonelle Hurtigruten-seilingene mellom Bergen og Kirkenes går videre som planlagt.

Ifølge NTB har 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer fått påvist coronasmitte etter to seilinger med «Roald Amundsen» i juli.

Explorer II, Hurtigrutens datterselskap, skriver i en børsmelding mandag at de kortsiktige finansielle konsekvensene av at ekspedisjonsreisene kanselleres i to måneder utgjør 5 millioner euro, 53,5 millioner kroner, i tapte bookinginntekter.

Bidraget til EBITDA anslås til minus 1 million euro.

Politiet oppretter sak

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten innrømmet i en pressemelding mandag at selskapets interne evaluering har påvist rutinesvikt.

Mandag ettermiddag ble det også klart at politiet oppretter sak for å se om foretaket eller enkeltpersoner har brutt smittevernsbestemmelsene.

Ifølge TV 2 er det uenighet mellom Helsedirektoratet og Hurtigruten om hvordan reglene for mannskapsbytte skulle håndteres. Hurtigruten viser til internasjonale regler, som åpnet for at mannskap med godkjent coronatest kunne gå ombord uten karantene i Norge. Mannskapet skal derimot ha karantene ombord, uten adgang til å gå i land.

Strammet inn

Etter starten på seilingen med «Roald Amundsen» 17.–24. juli ble dette likevel strammet inn, slik at Hurtigruten nå krever ti dagers karantene før påmønstring.

Helsedirektoratet sier derimot at mannskap som skal mønstre på, skal gjennomføre karantene i Norge og at testingen også må utføres i Norge, ikke i mannskapenes hjemland.

Et annet uavklart spørsmål er når Hurtigruten fikk varsel om smitten. Konsernsjef Skjeldam sa søndag kveld at Hurtigruten ikke hadde mottatt varselet fra Folkehelseinstituttet onsdag om at det var påvist smitte.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.