Booking.com kutter en fjerdedel av arbeidsstyrken deres

Reiselivsindustrien er en av de som har blitt sterkest påvirket av coronakrisen, med nedstengning og karantene som de viktigste bidragsyterne. Nå har den nettbaserte reiselivsgiganten, Booking.com, gjort det klart at de er nødt til å kutte 25 prosent av arbeidsplassene deres, hvilket tilsvarer omtrent 4.000 ansatte. Det skriver Bloomberg.

Selskapet følger nå etter andre nettgiganter som tilrettelegger for reising, deriblant Airbnb og TripAdvisor, som allerede har kuttet en fjerdedel av arbeidsstyrken deres.

Adm. direktør i Expedia hevdet ifølge Bloomberg at dette var «det verste kvartalet for reiselivsindustrien i den moderne historien».

En talsperson for Booking.com sier ifølge nyhetskilden at de må restrukturere organisasjonen deres for å møte forventning om fremtidens reiseliv, til tross for at de «har jobbet hardt for å redde så mange arbeidplasser som mulig».