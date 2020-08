HASTVERK: SeaDream-eier Atle Brynestad tror regjeringens cruiseinnstramming har gått hals over hode.

HASTVERK: SeaDream-eier Atle Brynestad tror regjeringens cruiseinnstramming har gått hals over hode. Foto: Iván Kverme

Siste: Tirsdag kveld ble det klart at også «Sea Dream I» har hatt minst én coronasmittet passasjer om bord. Det har ført til at samtlige passasjerer på det pågående cruiset er pålagt å holde seg på sine lugarer.

Da coronanedstengingen gradvis ble avsluttet, var Atle Brynestads SeaDream-skip blant de aller første til å starte seilingen igjen.

Gjennom sommeren har «SeaDream I» og «SeaDream II» gjennomført flere syv- og 12-dagersseilinger langs norskekysten. Etter planen gjenstår åtte seilinger langs kysten av Norge i august og september.

Men mandag førte Hurtigrutens problemer til at regjeringen strammet inn på reglene for cruise i norske farvann i minst to uker. Underveis vurderes det om regelverket også vil bli endret permanent, og om rederiene har fulgt reglene som allerede gjelder. Hverken mannskap eller passasjerer på skip med mer enn 100 personer ombord får landgang i norske havner.

– Ikke besluttet endringer

Så langt har ikke SeaDream Yacht Club endret noe på sitt seilingsprogram, da selskapet venter på avklaringer fra regjeringen.

– Foreløpig har vi ikke besluttet noen endringer, sier Atle Brynestad.

– Det som er uklart akkurat nå, er om norske gjester kan gå i land i sitt eget land.

– Dere kom raskt i gang med seiling fordi dere hadde hatt mannskap ombord hele tiden. Men også disse må ha vært i hjemlandet i løpet av tre måneder. Hvordan har dere håndtert karantene?

– Vi har fulgt de nasjonale retningslinjene. Ved skifte av mannskap, har de måttet tilbringe ti dager på hotell før de kom på skipet. I tillegg tar skipets lege temperaturen daglig på mannskapet, og vi tar temperaturen på alle gjester før de kan komme på skipet.

– Har dere hatt noen utbrudd av corona i denne perioden?

– Nei. Og vi følger reglene ekstremt nøye, og tester enda mer enn reglene tilsier.

Likevel meldte altså Aftenposten tirsdag kveld at minst én passasjer hadde testet positivt ved den forrige seilingen, og at alle passasjerer som nå befinner seg nær Reine i Lofoten må holde lugarene.

– Ingen tvil om reglene

– Det har vært uenighet mellom Folkehelseinstituttet og Hurtigruten om hvordan karantenereglene skulle praktiseres ved mannskapsbytte. Har reglene vært uklare?

– Nei, det har aldri vært noen tvil om hva vi mener retningslinjene krever.

– Til tross for innstrammingen mandag, planlegger dere å kjøre de resterende åtte seilingene fra Norge før skipene i september setter kursen mot Lisboa?

– Ja. Men det virker på meg som regjeringen hadde det litt travelt mandag. De sier at målet er å stramme inn for cruisevirksomheten, men det er jo ingen cruisevirksomhet i Norge nå hvor gjestene kan gå i land, sier Brynestad.

– Rundt 500 skip ligger i opplag verden rundt, og Hurtigruten har jo avlyst sine seilinger. Det eneste som gjenstår, er mine to små skip, hvor det nesten bare er norske gjester ombord.

Ber om avklaring

– Vi har derfor kontaktet regjeringen. Også i juni kom en forskrift som sa at nordmenn ikke hadde lov til å gå i land i sitt eget land. Da kontaktet vi Høie, som ordnet opp, slik at vi kunne seile, sier han.

– Vi vil følge det som ble varslet på pressekonferansen mandag, men har ingen annen informasjon, og har derfor kontaktet statsråden for å få klarhet i dette. Jeg tror det har gått litt for fort, for vi har jo ingen cruiseindustri å stramme inn overfor nå, sier Brynestad.

– Det er litt pussig hvis to små skip som drives fra Slependen og følger alle retningslinjer blir berørt og passasjerene ikke får gå i land, mens titusenvis av turister som kommer via ferger med buffet, med tog, med fly eller biler kan gå rett i land uten noen kontroll og små muligheter til oppfølging.

– Skjønner du likevel at Høie har fokus på cruise, som tidligere har opplevd situasjoner med smittespredning ombord?

– Vi tar selvfølgelig alle regler på høyeste alvor, noe vi har gjort hver eneste dag.

– Ikke bra for bransjen

– Hvis SeaDream må endre på planene, klandrer du da Hurtigruten?

– Regjeringen sa klart at endringene kom som en konsekvens av tilfellene på Hurtigruten. Jeg ønsker ikke å helle salt i sårene til Hurtigruten nå, da de har mer enn nok å ordne opp i, men det sier seg selv at dette ikke har vært bra for mannskapet, passasjerene eller oss i bransjen.

– Dere fikk i sommer et statsgarantert lån på 105 millioner kroner for å dekke avbestillinger og løpende drift. Har dette vært tilstrekkelig?

– Ja, så langt har det vært tilstrekkelig. Dette har vært bra og viktig, og regjeringen har gjort en god jobb her.

SeaDream lanserte mandag en ny internasjonal garanti overfor sine gjester. De som hindres av reiserestriksjoner, vil inntil juni 2021 få 100 prosent refusjon utbetalt, eller kan velge senere reiser for 120 prosent av opprinnelig kostnad. De som selv velger å hoppe av en bestilt reise, kan bestille reise senere for samme beløp.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.