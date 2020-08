Hurtigruten-topp går av

– Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS, og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse, sier konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK.

Martini var om bord sammen med familien på ferie da det ble oppdaget coronasmitte. Han gikk ifølge NRK i land i Tromsø når MS «Roald Amundsen» la til kai i Tromsø.

– Det er satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet etter smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen» og politiet har satt i gang egen etterforskning. Derfor kan vi ikke gå inn på detaljer nå, sier han.

Skjeldam sier til NRK at Asta Lassesen er nå konstituert i rollen til Martini.

– Kommersiell direktør Asta Lassesen tok allerede fredag sist uke over ansvaret for å lede Hurtigrutens covid-19 beredskapsgruppe. I tillegg er hun konstituert som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS, sier Skjeldam.

Over 50 personer har blitt påvist coronasmitte som følge av utbruddet i Hurtigruten. I går uttalte Erna Solberg, statsminister, seg om saken.

– Det har vært skuffende. Det er en politietterforskning, og jeg vil ikke si noe om hvorvidt det har vært regelbrudd. Men det setter deler av reiselivsnæringen tilbake, sa Solberg.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.