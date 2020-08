Nordic Choice Hotels innfører munnbind

Hotellkjeden Nordic Choice Hotels tar smittevern på alvor og innfører obligatorisk munnbind for ansatte som er i direkte kontakt med hotellgjester, melder selskapet i en pressemelding onsdag.

– Helt siden coronautbruddet startet har vi innført smittevernstiltak på alle våre hoteller i takt med myndighetenes anbefalinger. Det innebærer mange synlige og usynlige tiltak, og det siste i rekken er bruk av munnbind blant våre ansatte som er i direkte kontakt med gjester. Dette bidrar til en tryggere arbeidsplass for våre ansatte og at gjestene får et enda tryggere hotellopphold innenfor rammene for smittevern, sier adm. direktør i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth.

Torgeir Silseth, adm. direktør i Nordic Choice Hotels. Foto: Nordic Choice Hotels

Tiltaket innføres allerede fra neste uke og vil blant annet gjelde for resepsjonister og serveringspersonale.

Tilbud til konferansedeltakere

I følge norske helsemyndigheter reduserer riktig bruk av munnbind smittefaren med 40 prosent, såfremt man holder avstand og sørger for god håndhygiene. Nordic Choice vil derfor også tilby munnbind til konferansedeltakere.

– Vi vet at mange har et behov for å møtes igjen. Med et konferansemarked som nå sakte, men sikkert, åpner opp, er det viktig for oss å kunne tilby trygge møteplasser. Et av tiltakene er at konferansedeltakerne tilbys pakker med munnbind, hansker og håndsprit. Disse pakkene vil også kunne kjøpes av vanlige gjester, sier Silseth.

Safe Stay er navnet på Nordic Choice Hotels kontinuerlige arbeid med tiltak for smittevern. I dette inngår også opplæring internt om smittevern og riktig bruk av munnbind.