NHO Reiseliv krever lik kompensasjonsordning som kulturlivet

Etter at det onsdag ble kjent at kulturdepartementet stiller opp med en stimuliordning på 900 millioner kroner for kulturlivet, går NHO Reiseliv nå ut og krever likebehandling.

Maksgrensen på 200 deltagere på arrangementer gjør det vanskelig for kulturlivet å tjene penger. Ordningen er nå legger opp til er ment for stimulere til aktivitet, og fungerer slik at staten dekker differansen mellom de faktiske inntektene fra et arrangement og budsjettene for arrangementene.

Mange kanselleringer

Og i likhet med kulturlivet rammer maksgrensen på 200 deltagere reiselivet hardt, da kurs og konferanser er en viktig inntektskilde. En fersk undersøkelser gjort av NHO Reiseliv viser at 7 av 10 reiselivsbedrifter hadde lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av coronaviruset de seneste fire ukene. 73 prosent melder også om færre bestillinger for september og oktober sammenlignet med i fjor.

Ifølge næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, var det allerede få bookinger for høsten, som vanligvis er en hektisk sesong for konferanser. Men etter en periode med økt smitte og nye restriksjoner, har det røynet på med kanselleringer.

– Det er fortsatt mange permitterte og konkursfrykten stiger i takt med at europakartet blir rødere og rødere. Reiselivet må få kompensasjon for det økonomiske tapet som regjeringens restriksjoner medfører, slik kulturlivet nå har fått, sier Bjørndal.

Vil ha 6 prosent moms ut 2021

I undersøkelsen til NHO Reiseliv hadde 40 prosent av bedriftene permittert sine ansatte. 19 prosent har permittert mellom 51 og 100 prosent av de ansatte. I tillegg manglet 26 prosent penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer, og 31 prosent mener at det er reel risiko for at bedriften går konkurs.

NHO Reiseliv vil at regjeringen skal videreføre spesifikke kompenserende tiltak for reiselivet ut året. Blant annet ved å fortsette å dekke faste kostnader med opptil 80 prosent og at momssatsen på 6 prosent forlenges ut 2021. I tillegg vil NHO Reiseliv at serverings momsen senkes fra dagens 25 prosent til 15 prosent.