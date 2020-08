Ønsker testsystem for å gjenåpne flyginger mellom USA og Europa

ETTERLYSER ET TESTSYSTEM: Luftfartsorganisasjonen BDL ønsker å gjenåpne flyavganger mellom USA og Europa. Foto: AP

Organisasjonen foreslår å tillate passasjerer å fly dersom de kan vise til en negativ covid-19-test innen 48 timer før avgang.

Med få unntak er all reising mellom USA og Europa stengt som følge av coronapandemien. Mange av de populære transatlantiske rutene er kansellert, noe som har ført til at de store flyselskapene presser regjeringene til å ta i bruk testsystem for å kunne gjenoppta flytrafikken.

Amerikanske myndigheter har uttrykt interesse for forslaget, mens europeiske land er mer skeptiske, ifølge BDL