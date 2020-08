Airbnb opplyser onsdag kveld at de har søkt om børsnotering

Airbnb har søkt om å bli børsnotert, det skriver selskapet i en melding onsdag kveld. Antall aksjer som vil bli tilgjengelig for handel og noteringskursen har ikke blitt bestemt enda, opplyser selskapet.

Det heter i meldingen at selskapet vil bli notert på børs etter SEC har gjennomført sin undersøkelsesprosess.

Søknaden finner sted etter et tøft år for reiseindustrien i USA og for selskapet. CNBC skriver at selskapet måtte kutte 1.900 ansatte, hvilket tilsvarer omtrent 25 prosent av arbeidsstyrken.

Nyhetsbyrået skriver videre at selskapet var verdsatt til 18 milliarder dollar i april.