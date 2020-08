Cruisegigant starter opp igjen i september

Verdens største cruiseselskap Carnival vil starte med reiser fra Tyskland og Italia tidlig i september, ifølge Barron's. Beslutningen kommer etter at selskapet i starten av august måtte utsette seilingen på grunn av smittesituasjonen.

AIDA-cruisene, som er en av ni varemerker i Carnivals portefølje skulle etter planen begynne å seile i starten av august. I Tyskland vil AIDA-cruisene starte 6. september i Kiel og 12. september i Hamburg.

Et annet varemerke i Italia, Costa Cruises, planlegger å gjenoppta seiling fra Italia 6. september.

Cruisegiganten får ikke seile i USA etter at Centers for Disease Control and Prevention kom med en ordre om å ikke seile før 30. september. Likevel tror mange analytikere som følger aksjen at selskapet ikke får frakte passasjerer før i 2021.

Hittil i år har aksjen kollapset 71,2 prosent, mens den stengte opp 0,8 prosent til 14,65 dollar fredag.